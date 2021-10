El adiós de los protagonistas de Friends al inolvidable Gunther

El actor que interpretó a Gunther en la serie Friends murió el domingo a los 59 años, según informaron medios estadounidenses.

James Michael Tyler falleció en su casa de Los Ángeles tras luchar contra un cáncer de próstata que le diagnosticaron en 2018, según un representante.

Su personaje apareció en unos 150 episodios a lo largo de las 10 temporadas de la famosa serie de la década de 1990, dirigiendo sarcásticamente Central Perk, el café al que iban los protagonistas.

Él apareció en otros roles en series como ‘Scrubs’, ‘Sabrina la bruja adolescente’ y ‘Modern Music’.

Warner Bros TV tuiteó que lamentaba la pérdida de un “querido actor y parte integral de nuestra familia FRIENDS. Nuestros pensamientos están con la familia, amigos, colegas y seguidores“.

Anunció en junio en el programa de NBC ‘Today’ que en septiembre de 2018 le habían diagnosticado un cáncer de próstata avanzado, que se expandió por sus huesos. El cáncer fue descubierto durante un examen físico de rutina.

El equipo al completo de la serie, incluidos Jennifer Aniston, David Schwimmer o Courteney Cox, se han despedido de él en redes sociales.

“Friends’ no habría sido lo mismo sin ti”. Estas palabras de Aniston podrían resumir la sensación de pérdida generalizada que ha dejado su muerte entre los que formaron parte de la sitcom más importante de todos los tiempos.

La actriz fue la primera en dejar un emotivo mensaje dedicado a su compañero, y lo hizo con una memorable escena donde Gunther le confiesa a Rachel que está enamorado de ella.

Un recuerdo que dejó ver Matt LeBlanc, Joey, que con nostalgia se ha dirigido a él con un “nos reímos mucho, amigo”.

Más sentida ha sido la despedida de Monica, Courteney Cox en la vida real: “El tamaño de la gratitud que traías a la sala y que mostrabas cada día en el plató es del tamaño de la gratitud que tengo por haberte conocido”.

Una declaración de amor pública que ha compartido también Lisa Kudrow, que saltó a la fama gracias a su papel de Phoebe y que le ha reconocido el hecho de que siempre estuvo ahí para todo el equipo.

David Schwimmer, más conocido como Ross, que le ha escrito el siguiente mensaje: “Gracias por interpretar un papel tan maravilloso e inolvidable en la ficción y por ser un caballero de gran corazón y todo un hombre fuera de la pantalla”.

We lost a good Friend yesterday in James Michael Tyler. Gunther, you will be missed. Read in Peace.

— matthew perry (@MatthewPerry) October 25, 2021