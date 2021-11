El presidente director ejecutivo del Al Sadd confirmó que no permitirán que Xavi Hernández se marche del club, esto fue lo que dijo:

Mientras que la prensa española asegura que el fichaje de Xavi Hernández con el Barcelona es un hecho, desde Catar, el Al Sadd se pronunció y dijo que no dejará ir a su entrenador.

Minutos antes de que medios como “Marca”, “AS” y “Mundo Deportivo” aseguraran que la llegada de Xavi al banquillo del Barcelona es un hecho, el director ejecutivo del club catarí, Turki Al-Ali, salió adelante con sus declaraciones.

“Damos la bienvenida a la delegación administrativa del Barcelona, lo agradecemos y lo respetamos”, comenzó diciendo el dirigente en sus redes sociales, confirmando que los directivos del Barça llegaron a negociar.

Y continuó: “La posición del club es clara desde el principio, mantendremos a nuestro entrenador Xavi con nosotros y no podemos permitir que se vaya en este momento de la temporada”, Aseguró

Pese a sus palabras, los medios españoles dicen que el acuerdo entre el Barcelona y el técnico catalán está muy encarrilado y firmaría para lo que resta de la temporada y dos más.

Turki Al-Ali, CEO of #AlSadd Club: We welcome the visit of the administrative delegation from #Barcelona, ​​and we appreciate and respect this. pic.twitter.com/Xs6ciiUJrh

