Mujer posaba para una selfie y murió tras caer desde 30 metros de altura

Zoe Snoeks salió junto a su esposo, Joeri Janssen, a la zona de Herou, una pared rocosa de 1.400 metros de altura que se eleva casi verticalmente sobre el río Ourthe, en Bélgica. Sin embargo, una selfie detonó una tragedia.

La pareja, casada desde 2012, era amante de la vida natural, los viajes y las fotografías.

El matrimonio viajó con sus dos perros Joy e Ivy a este atractivo lugar, pero un fatal accidente convirtió este viaje en un drama.

Joeri agregó que llevaron al borde del acantilado para sacar algunas fotografías, cuando su esposa le dijo que cuidara a los perros.

“Me volví hacia los animales y les dije que esperaran. Cuando me volví hacia Zoe, ella ya no estaba allí. Simplemente había desaparecido. Debe haber sucedido en menos de cinco segundos. No vi ni escuché nada. Sin crujidos, sin gritos. Miré hacia arriba y solo vi polvo”.