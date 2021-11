VIDEO: asesinan a balazos a famoso rapero al salir de panadería

El rapero estadounidense Young Dolph fue acribillado a balazos desde un vehículo cuando se encontraba dentro de una panadería en la ciudad de Memphis.

Según los primeros informes de la policía local, el artista, de 36 años, quien años atrás había salido ileso de otros dos ataques, fue alcanzado por una lluvia de balas provenientes de un automóvil que se detuvo en la puerta del local al que había ingresado la víctima minutos antes.

To honor all victims of violent crime, I ask for calm in our city to allow the Memphis Police Department to do their duty to capture those responsible.

I’d also like to ask that motorists continue to avoid the area of Airways and I-240.

— Mayor Jim Strickland (@MayorMemphis) November 17, 2021