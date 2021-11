Manchester United recibe una nueva goleada que deja a Solskjaer en la cuerda floja

El Manchester United es un drama y el futuro de Ole Gunnar Solskjaer pende de un hilo. El Watdord desnudó este sábado sus carencias y se llevó el triunfo 4-1 que hace sonrojarse a los ‘Diablos Rojos’ y plantearse seriamente el proyecto Solskjaer.

Cristiano Ronaldo y los suyos fueron engullidos por un Watford que solo necesitó de errores puntuales para decantar el partido y recordar al United que necesitan un gran cambio para revertir la situación crítica del equipo.

Goleados y humillados, el Watford los acabó en casa y nadie salva a los ‘Red Devils’ de Cristiano Ronaldo en la Premier League, actualmente se ubican en la séptima posición y se esfuman las posibilidades de título.

Con goles de Joshua King, Ismaïla Sarr, Emmanuel Dennis y Joao Pedro los locales humillaron a la visita en Vicarage Road por la jornada 12 de la Premier League que cada vez parece más lejana para el Manchester United.

Ambos equipos llegaban a este encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

FULL-TIME Watford 4-1 Man Utd

Late goals from Emmanuel Dennis and Joao Pedro cap off a remarkable afternoon for @WatfordFC#WATMUN pic.twitter.com/6TDgbMAOe3

— Premier League (@premierleague) November 20, 2021