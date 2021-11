Estudiantes de enfermería manifiestan en la calzada Roosevelt

Estudiantes de enfermería se encuentran realizando una manifestación este lunes en la calzada Roosevelt y 5ª avenida, en la zona 11 capitalina.

Pablo Morales, de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Mixco, señaló que la ruta Interamericana y la referida calzada presentan complicaciones en la movilidad.

De acuerdo con autoridades de tránsito, estas personas se reunieron desde tempranas horas en cercanías del mercado El Guarda.

Se instalaron en la vía pública, bloqueando los carriles hacia oriente, lo cual afecta la movilidad en el sector.

Los manifestantes portan carteles y mantas para dar a conocer sus peticiones, entre las cuales se menciona que exigen la entrega de sus títulos profesionales.

“Yo no pido que me regalen nada, solo exijo lo que por derecho me corresponde”, se leía en una de las pancartas.