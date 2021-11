El Juzgado de Femicidio cerró la investigación y no enviará a juicio a Marco Pappa

El juzgado de Femicidio ha dado a conocer que resolvió cerrar la investigación en contra de el ex futbolista Marco Pappa, por ende, el que fuera internacional con la selección de Guatemala no irá a juicio por la denuncia que recibió por presunta agresión en contra de su pareja.

#AHORA El Juzgado de Femicidio resolvió cerrar la investigación y no enviar a juicio al exfutbolista Marco Pappa. Esto, dentro del caso relacionado a la denuncia por la presunta agresión cometida contra su pareja en Mariscal Zavala | Vía Samanta Guerrero pic.twitter.com/FgEGlD9w4m — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) November 26, 2021

El futbolista Marco Pablo Pappa había sido ligado a proceso penal por violencia contra la mujer de manera física, esto fue acusado por quien fuera su pareja Andrea Aparicio, la cual ocurrió en marzo pasado dentro de la cárcel de Mariscal Zavala, donde se encuentra recluido por orden de juez, también por ese mismo delito.

Pappa se encontraba detenido por una denuncia de su misma pareja Andrea Aparicio. Según lo informado por Samanta Guerrero, el juzgado resolvió que cerrar la investigación y no enviar a juicio al exfutbolista.

La denuncia pública se hizo desde inicios de junio

La expareja de Pappa Ponce, Andrea Aparicio realizó un comunicado por una nueva agresión el 3 de junio de 2021. Dentro del comunicado se especificó como fue la presunta agresión del exjugador nacional.

“Esperando mitigar el desgaste físico, psicológico y emocional al que he estado expuesta desde el inicio de mi relación con Marco Pappa, hoy doy la cara por mí, por mi familia y por toda esa gente que ha estado apoyándome y sobre todo me ha tenido en sus oraciones en este duro proceso, no porque le deba explicaciones a nadie”, comenzó diciendo.

“Sí llegué a ver a Marco porque desde el día uno que estuvo prófugo, nunca dejó de buscarme, hasta llego el punto en el que me amenazó y coaccionó con revelar contenido sexual íntimo de ambos”, agregó.

La denunciante también indicó que Marco Pappa la amenazó con utilizar sus influencias, tanto en lo personal como en el Ministerio Público.