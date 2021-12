Ninel Conde rompe el silencio tras ser vinculada con narcotraficantes

El nombre de Anabel Hernández ha sido tendencia en los últimos días. La periodista fue quien escribió el libro “Emma y las otras señoras del narco“, donde brinda detalles de famosas como Galilea Montijo o Ninel Conde, quienes supuestamente han estado relacionadas con narcotraficantes.

Desde 2003 la periodista y escritora mexicana ha sido reconocida por sus reportajes sobre niñas esclavizadas en la frontera México-Estados Unidos.

En entrevista con El País, la periodista declaró que este libro tiene la finalidad de responder dudas como: ¿Qué es lo que hay en común entre las mujeres del narcotráfico? y ¿Qué es lo que hace que se involucren ese mundo?

Famosas como Galilea Montijo, Alicia Machado, Arleth Terán, Alejandra Guzmán, Ninel Conde, Issabela Camil y hasta la yucateca Silvia Irabien “La chiva” aparecen en la páginas del libro.

Aunque en “Emma y las otras señoras del narco” también hubo cabida para hablar de famosos como Sergio Mayer, Andrés García y Charly López.

Rompe el silencio

Según citó Hernández, Conde fue una de las mujeres que más atrajo a los traficantes por su espectacular figura y su carrera musical.

En el libro detalla que en diferentes ocasiones realizó conciertos privados para varios capos, en donde según un testigo anónimo fue “la rifa” de los líderes.

Aparentemente, durante un concierto de ese tipo, Ninel Conde fue la rifa para los líderes, quienes reunieron 300 mil dólares por ella, pero el ganador resultó siendo “Arturo Beltrán“.

La autora dio a conocer que Conde sostuvo un encuentro con el mismo hombre en donde le pagó 100 mil dólares por estar con él dos horas, también recibió regalos lujosos.

“Pues ahora me estoy enterando bien de todo lo que están hablando de mí, pues he estado trabajando mucho, realmente a eso me debo, a mí trabajo. Y con lo que dicen, pues no hay mayor cosa que decir pues todo es falso. Mis abogados me han pedido que no dé declaraciones de lo mismo, solo resta decir que ellos están llevando el caso con la finalidad de aclararlo y limpiar mi nombre. Seguiré trabajando como siempre lo he hecho y mis abogados se encargarán de lo demás”, comentó Ninel Conde.

