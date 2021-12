Nueva York: Vacunación contra el Covid-19 será obligatoria para trabajadores

Nueva York decidió este lunes dar un paso más en la lucha contra la pandemia y anunció que la vacunación contra el Covid-19 será obligatoria para todos los trabajadores del sector privado a partir del próximo 27 de diciembre.

“Todos los trabajadores del sector privado en Nueva York están sujetos a la obligación de vacunarse”, anunció Bill de Blasio, alcalde de Nueva York.

We’re mandating private sector vaccinations to help fight back against a #COVID19 surge. Here’s @NYCHealthCommr with more: pic.twitter.com/hT3jplnboD

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) December 6, 2021