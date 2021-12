Acordonan sede de la ONU en Nueva York por presencia de hombre armado

La sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York fue acordonada por policías este jueves debido a la presencia de un hombre armado en cercanías de la verja externa, indicaron responsables de la organización.

“La Policía de Nueva York sigue negociando con el individuo armado con una escopeta” en la 1.a Avenida, la cual fue cerrada al tráfico, informó el servicio de seguridad de la organización en un correo electrónico.

Según imágenes compartidas en las redes sociales, se podía ver a un hombre cerca de una marquesina de una parada de autobús, de cabello blanco y vestido con una chaqueta roja, caminando nervioso por la vereda.

Man appears to be holding a long gun pointed at his chin. NYPD appears to be trying to defuse situation. pic.twitter.com/6vibIy1v0D

“La zona está acordonada por la policía y ni el personal de la ONU están en peligro”, agregaba el mensaje del servicio de seguridad.

Una de las entradas al recinto de la ONU, situada en la calle 46, alejada de donde estaba el hombre armado, está abierta.

Poco antes, un responsable que pidió el anonimato, había informado que “un hombre con un fusil amenaza con matarse” ante una de las entradas del edificio.

La policía, por su parte, aconsejaba en un mensaje en su cuenta de Twitter a transeúntes como conductores “evitar” la zona y utilizar otras calles pese a que actualmente “no hay amenaza” para el público.

ADVISORY: Due to a police investigation, avoid the area of 42 Street and 1st Avenue. Expect emergency vehicles in the surrounding area. Traffic along the FDR Drive is affected. Use an alternate route if traveling in the area. pic.twitter.com/psdzGyGzKW

El cierre de la sede no ha generado ninguna perturbación en el interior del edificio, donde el Consejo de Seguridad proseguía una reunión dedicada a la situación en Irak.

Horas después, la policía confirmó, en otro tuit, que el individuo se encontraba bajo custodia y que ya no había una amenaza para el público, aunque pidió a la población evitar el área.

“Con respecto a los informes de un hombre con un arma de fuego en 42 Calle y 1.a Avenida en Manhattan, el individuo ahora está bajo custodia y no hay amenaza para el público. Continúe evitando el área y espere retrasos. Más información a seguir cuando esté disponible”, apuntaron las autoridades.

In regard to reports of a man with a firearm at 42nd Street and 1st Avenue in Manhattan—the individual is now in custody and there is NO THREAT to the public.

Continue to avoid the area and expect delays. More information to follow when available. pic.twitter.com/LuliJdzIwJ

— NYPD NEWS (@NYPDnews) December 2, 2021