“Estoy tranquilo para dar lo mejor y poner el nombre de Guatemala en alto”, dijo Llarena

Mateo Llarena, quien este miércoles pondrá rumbo hacia Daytona, Estados Unidos, correrá por segundo año consecutivo las míticas “Rolex 24 Horas de Daytona”, competición en la cual acuden los mejores pilotos del mundo.

