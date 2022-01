Karim Benzema sorprende al defender a Lionel Messi

El delantero del Real Madrid, Karim Benzema, dio inesperadas declaraciones sobre Lionel Messi, al referirse a la postura que había tomado Jamie Carragher sobre el presente del argentino en el PSG. “El que lo critica, no entiende nada de futbol”, ha dicho.

Desde el fichaje de Messi por el PSG las críticas han estado a la orden del día y muchos expertos han dicho que el argentino está muy lejos de su mejor nivel.

Uno de sus críticos más duros ha sido el exfutbolista inglés, Jamie Carragher, que actualmente comenta los partidos de la Premier League para la cadena “Sky Sports”.

Honoured to be called a donkey by the Legend Lionel Messi! @EASPORTSFIFA pic.twitter.com/mruaGNuC1Z — Jamie Carragher (@Carra23) January 21, 2022

Sus críticas le han valido para que Leo le responda en mensajes privados, reveló Carragher. “Leo no está feliz conmigo para nada. Tuve un pequeño pop con Ronaldo al empezar la temporada, no creo haya sido un gran fichaje del Manchester United. Y di el ejemplo de Messi, porque no creo que Messi sea un gran fichaje para el PSG. Luego recibí un mensaje privado en Instagram de él No voy a mostrar mis mensajes privados, pero básicamente me dijo que era un burro”.

Pero Messi no ha sido el único que ha respondido a estas críticas, ahora lo ha hecho Benzema, quien se refirió a la llegada de Leo al PSG.

“Necesita un tiempo de adaptación”, quienes lo critican “no hay entendido nada de futbol”. “No podemos criticar a Messi”, dijo el francés, que suma 303 tantos con el Madrid y que podría convertirse en el mayor goleador histórico del club merengue.

Benzema también habló sobre la salida de Cristiano Ronaldo y confesó que ha aprendido mucho del portugués. También prometió que trabajará duro este año, como en 2022, para tratar de ganar el Balón de Oro.

“Lo importante del Balón de Oro es ganarlo, ser cuarto, tercero o segundo es lo mismo que ser el 38. Después de lo que he hecho en el terreno, no puedo hacer más”, expresó.

“El Balón de Oro debe ser para alguien que marca, hace marcar y que está presente en los momentos difíciles. Se deben dar muchas cosas, pero no soy yo quien da el trofeo”, finalizó.