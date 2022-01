Ricardo Arjona revela que Gaby Moreno sustituyó a Christina Aguilera

Ricardo Arjona ha querido estar muy cerca de sus fans en las últimas semanas, por eso compartió un video especial para contar la historia detrás de “Fuiste tú“.

El tema en un principio no estaba pensado para realizarlo con Gaby Moreno, incluso, el cantautor contó que una estrella internacional lo habría acompañado en este sencillo.

“Voy a tratar de resumir la creación de ‘Fuiste tú’ y los accidentes que hubo en medio, no lo voy a contar todo, hubo varios”, explicó al iniciar su relato.

Según dijo, que cuando empezó a gestar la segunda estrofa pensó que tenía que cantarla con alguien. Al final la terminó e hizo las cuerdas en Nasvhille.

Sony le propuso tres nombres muy importantes para cantar la canción: “nunca lo dije, lo voy a decir hoy después del billón de views”, aclaró.

“El nombre con quien íbamos a hacer la canción después de ella haber aceptado cantarla, a mi me tenía muy emocionado, era Christina Aguilera, nunca lo dije, ella me había dicho que sí”, aseguró el guatemalteco.

“Yo ya tenía el disco hecho y tenía la fecha de lanzamiento, todo iba muy bien, a ella le había gustado mucho la canción pero llegó un momento en que alguien me dijo: ‘mirá, está pasando por ciertas cosas, de la misma manera que te dice que puede grabar este día, puede ser que lo grabe un mes después’, yo no me la quise jugar, esa incertidumbre no me gustaba”.

El cantautor y su gira

Faltan muy pocos días para que Ricardo Arjona arranque con las primeras fechas de su tour denominado “Blanco y Negro”.

Sin embargo, como parte de las sorpresas, decidió revelar el lugar en dónde se encuentra ensayando. Con un video compartido en Facebook e Instagram, confirmó que se encuentra en el país, específicamente en La Antigua Guatemala.

“Bueno, mira que belleza, ¿lo grabaste?”, se le escucha decir al inicio del video que hasta el momento superaba las más de medio millón de reproducciones.

Con olor a café , en Antigua Guatemala y con toda la emoción del mundo, más de 50 personas hacen posible que podamos hacer los ensayos generales desde mi tierra. De aquí partirá la gira BLANCO Y NEGRO para Europa. Vivir es volver al vivo. pic.twitter.com/pl1Q7juy3I — Ricardo Arjona ® (@Ricardo_Arjona) January 18, 2022

A continuación, el artista muestra el escenario en donde se encuentra: Una finca de café en la ciudad colonial.

“Aquí es donde estamos como parte de la locura nuestra. Venimos a la Antigua a hacer los ensayos generales. Estamos en un cafetal”, afirma Arjona.