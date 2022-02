VIDEO. “Son 22 años de logros, esfuerzos y lagrimas”, comenta Oscar Reyna

Luego de estar inmerso 22 años al arbitraje nacional, Oscar Reyna anunció su retirada luego del encuentro entre Xelajú MC e Iztapa en la jornada 5 del Torneo Clausura 2022, duelo que fue ganado por los “superchivos” 1-0.

#Clausura2022 | El árbitro Oscar Reyna recibió un reconocimiento en el estadio Mario Camposeco, ya que, el referí nacional se retira del arbitraje. Siga la transmisión en nuestra radio en línea 🎙️📻📱👉 https://t.co/OKbiQlvnOA 📷: @wgcolloy pic.twitter.com/0NIY8LIZhK — El Mejor Equipo (@EUDeportes) February 6, 2022

Previo al inicio del encuentro, Reyna recibió una placa conmemorativa de parte del comité de árbitros, la cual era entregada como reconocimiento a su amplia carrera que inició en la Liga Mayor en 2006 con un duelo, en el mismo Mario Camposeco, entre Xelajú MC y Jalapa.

Previo al inicio del encuentro, el referí nacional habló para los micrófonos de Emisoras Unidas sobre su sentimientos antes del encuentro, su futuro e hizo un repaso a su carrera.

¿Le guarda cariño al Mario Camposeco?

Estoy contento por haber tenido esta oportunidad de ser árbitro, mi último duelo fue en una cancha que le tuve mucho cariño porque acá debuté (estadio Mario Camposeco) en un duelo entre Xela y Jalapa. A mí siempre me ha gustado dirigir aquí.

¿Cómo describe los 22 años en el arbitraje?

Se escucha sencillo 22 años, pero yo siento que fue ayer cuando inicié con el arbitraje. Son 22 años de logros, esfuerzos, lagrimas. Estoy agradecido con el fútbol y gracias al arbitraje soy lo que soy.

Mi carrera fue una bendición, en mi primer juego tuve la misma sensación que tengo 22 años después, se me cortan las palabras pensándolo.

¿Cómo inicia su historia en el arbitraje?

Quien iba a sacar el curso para ser árbitro fue mi hermano mayor, pero yo con 14 años me interesé por sacarlo y me lo negaron por ser joven. Sin embargo, fui muy necio y gracias a Dios se me dio la oportunidad. Mi papá también fue árbitro, estuvo dos años en Liga Mayor y quizá cuando lo acompañaba a los partidos ahí pudieron iniciar mis ganas.

¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos que lo marcaron?

Dentro de mi carrera veo que hay más cosas positivas que negativas, pude representar a mi país en un mundial, pité final en juegos panamericanos, además dirigí varios clásicos. Ahora, del lado negativo me quedo con el sistema de nuestro arbitraje no le ayuda a poder desenvolverse como el árbitro quiera.

¿Qué mensaje daría a los jóvenes sobre el arbitraje y el fútbol nacional?

Sigamos apoyando al fútbol, quizá no estamos en nuestro mejor momento, pero sigue siendo nuestro balompié. Apoyemos a los jóvenes para que luego podamos ir a un mundial.

¿A qué se dedicará luego de retirarse del arbitraje?

Buena pregunta, quizá me dedicaré a mi familia, ustedes como prensa también saben lo difícil que es ejercer estos trabajos porque uno descuida mucho a la familia. Trataré de apoyar a mi núcleo cercano e intentar recuperar el tiempo perdido.