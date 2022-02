VIDEO. Seguidor del Leicester ataca a golpes a futbolista

Un hecho de violencia ocurrió este domingo en el futbol inglés cuando un aficionado del Leicester saltó a la cancha y atacó a un jugador del Nottingham Forest, al que que su equipo quedaba eliminado de la FA Cup, por goleada.

Y es que el Leicester, vigente campeón, quedó eliminado por sorpresa en la cuarta ronda, dieciseisavos de final, de la Copa de Inglaterra (FA Cup) al perder 4-1 este domingo en su visita al histórico Nottingham Forest, que está actualmente en la segunda división, lo que desató el coraje del aficionado.

El aficionado saltó al campo de juego y buscó al grupo de jugadores del cuadro local que festejaba el triunfo. Al estar cerca comenzó a lanzar golpes con los puños, alcanzando a uno de los futbolistas.

Este hecho, que se hizo viral rápidamente, dejó en evidencia la falta de seguridad del estadio, pues los agentes tardaron varios segundos en reaccionar y detener al agresor.

La clasificación del Nottingham fue la gran sorpresa del día, después de que el Liverpool cumpliera sin sobresaltos con una victoria 3-1 sobre el Cardiff, otro equipo de la segunda categoría.

Disgraceful behaviour from this Leicester fan after Forest scored!

Give him a lifetime ban now! 😡#FACup pic.twitter.com/m1yXyG2ucB

— Footy Accumulators (@FootyAccums) February 6, 2022