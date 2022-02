Yonathan Morán habla de su esfuerzo para llegar a la élite del fútbol nacional

El futbol guatemalteco le sonríe a uno de los jugadores que está siendo de los destacados del actual Torneo Clausura 2022, Yonathan Morán. El nacional comparte el goleo del actual campeonato junto a Isaac Acuña con 4 goles.

El originario de San Cristóbal Verapaz, en el departamento de Alta Verapaz, ha vivido una historia de superación en su camino hacia la élite del fútbol guatemalteco, el cual a sus 24 años ya le ha sonreído con un título de Liga Nacional (Apertura 2021).

Junto a las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas, el también conocido como “Babá” recordó los inicios de su carrera, la cual, vive actualmente uno de sus mejores momentos.

Jugador de Cobán Imperial y seleccionado Sub 20, Yonathan Alexis Morán Urízar, cumple años hoy. pic.twitter.com/RRm1azekpi — EUCobán91.1 (@EUCoban) October 18, 2017

“Mis inicios fueron complicados y recordarlo a veces me duele. Me decían mucho que solo los que tienen dinero pueden lograr ser futbolistas, pero me di cuenta que no y noté que con esfuerzo se puede lograr cualquier cosa”, comentó “Babá”.

Siempre llevará en el corazón a quienes le apoyaron

Agradecido por sus inicios y con la gente que le ayudó, Morán recuerda lo que pasó para poder tener la oportunidad de jugar a la “pelota”.

“Muchas personas me apoyaron, me recuerdo que mis compañeros del campeonato municipal en San Cristóbal Verapaz me daban para mis pasajes. Mi mamá hizo un sacrificio muy grande porque yo pudiera jugar. Por eso siempre lucho por apoyar a mi familia”, expresó Morán.

Yonathan Morán, el autor del gol de la victoria de Cobán Imperial 1-0 ante Malacateco. pic.twitter.com/qOMVq7UeHm — Armando Cu Col (@Armando_cucol) February 13, 2017

De igual manera, habló de manera cariñosa sobre el presidente cobanero, quien le permitió vestir los colores de los príncipes azules. “Me siento agradecido con Don Patricio Quinteros, quien desde siempre me abrió las puertas del club para poder desarrollarme”, comentó “Babá”.

El camino no es fácil y se deben tomar las decisiones en el momento correcto

Quien actualmente ya es padre de familia, habló sobre lo que significa salir de tu ciudad en busca de oportunidades. “Nosotros sabemos que debemos sacrificar muchas cosas, no me imaginaba salir de Cobán, pero como jugador me tocó asumir esa responsabilidad”, dijo.

Dejar el equipo de sus amores, el Cobán Imperial, fue una de las decisiones más duras para él, pero ahora como jugador de Malacateco brilla defendiendo los colores de los “toros”. “Sabiendo que ya no me podía quedar decidí salir y me está yendo bien. Es un sueño haber logrado el campeonato para Malacatán”, dijo.

Jamás olvidaré de donde vengo”.

Esperando ver a sus paisanos triunfar, el número 8 de Malacateco se mostró feliz al hablar de jóvenes futbolistas de su pueblo natal, a quienes dijo seguirles la pista.

“Me alegra saber que hay cuatro jugadores de mi pueblo en la especial de Cobán y mientras tenga la posibilidad de apoyar jugadores de San Cristóbal (Verapaz) lo haré”, comentó Morán.

Para los jóvenes de su misma tierra les desea puedan llegar a la élite y espera que los que juegan en Cobán puedan tener la misma oportunidad de vestir la piel azul como él.

“Ojalá el profe Milton Cabrera (entrenador de la categoría especial) los puedan tomar en cuenta así como él lo hizo conmigo, no es fácil encontrar un entrenador que te diga tomá para tus pasajes. Esto es algo que le sigo agradeciendo a él, además, siempre me motivó”, concluyó.