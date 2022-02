VIDEO. Ella es la mujer que expulsaron del Vaticano por su exuberante cuerpo

Una reconocida modelo brasileña aseguró que la expulsaron del Vaticano por su exuberante cuerpo y “no estar vestida adecuadamente”.

La brasileña se encontraba visitando Roma, Italia, cuando decidió pasar al Vaticano para visitar uno de los lugares más hermosos del mundo, como la Basílica de San Pedro.

Pero su vestimenta no fue del agrado para la gente de ese lugar, por lo que la invitaron a retirarse.

“Un señor que trabajaba allí se me acercó y me dijo que el lugar era para rezar y que yo no estaba vestida adecuadamente y me invitó a salir, me ‘echó’ del Vaticano”, contó la modelo en su Instagram.