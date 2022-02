¡Oficial! FIFA y UEFA expulsan de sus competiciones a clubes y selecciones rusas

Por medio de un comunicado oficial en la página web de la FIFA, se ha hecho oficial que luego de una serie de decisiones iniciales adoptadas por el Consejo de la FIFA y el Comité Ejecutivo de la UEFA, se ha suspendido la participación internacional de cuadros rusos.

FIFA/UEFA suspend Russian clubs and national teams from all competitions

▶️ https://t.co/Q2htzW3W9z pic.twitter.com/LFo1bUtqmm

— FIFA Media (@fifamedia) February 28, 2022