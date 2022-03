VIDEO. ¡El exportero del Real Madrid, Iker Casillas, está en Guatemala!

mi jugador favorito el que me hizo amar al Real Madrid y la selección española, sin duda mi ídolo más grande en el fútbol, ojalá pudiera conocerlo”.

“Hola Iker!!!!!! Soy tu fan y me entere que estás en Guatemala y mi mayor sueño sería conocerte no se si hay algún lugar a donde te pueda conocer o mandar una camisa para que me la firmes ya que también soy un gran madridista!!!!!”