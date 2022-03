Ancelotti confirma las bajas de Kroos y Valverde para este fin de semana

El Real Madrid juega mañana ante la Real Sociedad y la idea de Ancelotti es hacer pocos cambios en el once, más allá de los que le obliguen las lesiones. La filosofía del italiano es ir partido a partido y no regalar nada en LaLiga, donde tiene un amplio margen en la clasificación que no quiere perder.

Sin embargo, para el partido ante la Real Sociedad de este sábado, Ancelotti no podrá contar con dos futbolistas importantes en la medular del campo, se trata de Toni Kroos y Fede Valverde.

🚨 ÚLTIMA HORA

❌ Ni Kroos… ni Valverde

🤒 A la baja del alemán contra la Real Sociedad se suma la del uruguayo, que no se ejercitó con sus compañeros por gripe pic.twitter.com/riS6B73CrY — Diario AS (@diarioas) March 4, 2022

Ancelotti no se preocupa

Tanto Kroos como Valverde son bajas confirmadas para el duelo ante la Real Sociedad de este sábado, aunque Ancelotti no le dio mucha importancia asegurando que ambos estarán listos para el partido ante el PSG del miércoles.

El centrocampista alemán se sometió este viernes a una resonancia magnética y se determinó que sufre una microrrotura en los isquios. El Real Madrid ya sabe que no podrá contar con su jugador para el partido de este sábado contra la Real Sociedad, pero no está descartado que pueda recuperarlo a tiempo para el choque contra el PSG del próximo miércoles.

Mientras que Fede Valverde no se ha entrenado este viernes previo al partido de mañana ante la Real Sociedad por gripe, lo que le descarta para el duelo liguero. Sí se espera que esté ante el PSG, para el que no está Casemiro sancionado por acumulación de tarjetas.

👉 Ancelotti resta importancia a los problemas de Kroos y Valverde: bajas para mañana pero podrían estar contra el PSG 📡 SEÑAL TV en directohttps://t.co/1Oxsq6x68d pic.twitter.com/UTPJe5RZ4w — MARCA (@marca) March 4, 2022