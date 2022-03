El Bayern espera no verse sorprendido en la serie que empata ante el RB Salzburgo

Tras empatar en Austria en la ida, el Bayern Múnich recibe el martes al RB Salzburgo en la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones, mientras que el Liverpool, que ya se impuso en Italia, también parte como favorito contra el Inter, ambos duelos serán a las 14:00 horas.

Tras la igualada (1-1) lograda in extremis gracias a un gol del francés Kingsley Coman en el minuto 90, los bávaros desconfían de los octuples campeones austríacos.

Los hombres de Julian Nagelsmann solo empataron el sábado en casa contra el Bayer Leverkusen (1-1), en un partido en que su defensa se mostró insegura.

Y el guardameta Manuel Neuer, aunque ha reanudado los entrenamientos tras su operación en la rodilla, no es seguro que pueda jugar.

El Bayern ya ha concedido tantas derrotas como en toda la pasada temporada en la Bundesliga, en la que ocupa la primera plaza con nueve puntos de ventaja sobre el Borussia Dortmund, que tiene un partido menos.

Por parte del RB Salzburgo y de su talentoso delantero alemán Karim Adeyemi, esperan prolongar lo que es ya el mejor recorrido de la historia del club en Champions.

En el otro partido del martes, Liverpool, que lleva siete victorias consecutivas en la Premier, espera una fuerte resistencia del Inter en Anfield, pese a haber ganado en San Siro por 2-0.

Pese a ser dominados por los interistas hace tres semanas, el equipo inglés acabó marcando dos goles en el último cuarto de hora por medio del brasileño Roberto Firmino y del egipcio Mohamed Salah para ganar (2-0).

El final de la regla de los goles de valor doble en campo contrario en caso de empate en la eliminatoria incita de todas maneras al Liverpool a ser prudente.

A seis puntos del líder Manchester City en Premier League, con un partido menos, los jugadores de Jürgen Klopp tienen grandes ambiciones en la escena europea.

El Liverpool busca un séptimo título en Champions, después de haber ganado el sexto en 2019, mientras que el Inter busca desde 2010 lograr una cuarta corona en el título continental más prestigioso.

Next up, we’re back in #UCL action against @Inter 👊 pic.twitter.com/YiEaFT8CCC

— Liverpool FC (@LFC) March 7, 2022