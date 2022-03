VIDEO: sujeto amenaza con pistola a automovilista en zona 9

A través de redes sociales se está haciendo viral un video que fue grabado por un automovilista y que captó el momento en que un hombre armado lo amenaza cuando circulaba en la zona 9 capitalina. En la grabación se pudo apreciar como el automovilista grabó el video desde el interior de su vehículo cuando lo estacionó.

“Pues esto me acaba de suceder en zona 9. Un Amarok sin placas me boconó por no darle la vía (…). Justamente estaba llegando a mi trabajo y pude parquearme para grabarlo por el tráfico que había y pues, el video habla por sí solo”, empieza la denuncia del automovilista.

En las imágenes se puede apreciar que un hombre bajó su vidrio, segundos más adelante sacó una pistola y amenazó al conductor. Sin embargo, cuando se percató que era grabado decidió subir su cristal y huir del lugar. En el video se observa que el pistolero iba acompañado.

Pues esto me acaba de suceder en zona 9. Un Amarok sin placas me bocinó por no darle la vía. De hijueputa no bajaban sus gritos hacia mi. Justamente estaba llegando a mi trabajado y pude parquearme para grabarlo por el tráfico que había y pues, el video habla por si solo. pic.twitter.com/KerkzYGill — Nesho (@AdamaFachero) March 11, 2022

“Anden con cuidado en zona 9. Hay un loco y posible asesino suelto. Me bajé a grabar las placas y no tenía en ninguno de los dos lados. Luego al grabarlo a él fue que me encañonó. Tiene color peculiar el Amarok”, dice la denuncia de la víctima.

Me bajé a grabar las placas y no tenía en ninguno de los dos lados. Luego al grabarlo a él fue que me encañonó. Tiene color peculiar el Amarok. — Nesho (@AdamaFachero) March 11, 2022

Las personas por medio de la red social Twitter hacen un llamado a la Policía Nacional Civil (PNC) a que le dé seguimiento a este caso, pues la vida de otras personas puede estar en peligro.

Reacciones en redes

Usuarios de Twitter no dudaron en opinar al respecto en este caso, pues esperan que la PNC logre la captura de este sujeto:

“Qué barbaridad. Si conocen reporten, es importante la unidad civil en casos como estos para que puedan denunciar”. “Estas actitudes deben de ser condenadas… Ya no estamos en una sociedad cerrada y de intimidaciones por la fuerza, estamos en una sociedad abierta y de razonamiento”. “La capital provida del crimen organizado y la corrupción gubernamental en plena acción”.