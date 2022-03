Diputados presentan solicitud de interpelación al ministro de Salud, Francisco Coma

Diputados del Grupo Parlamentario de Oposición presentaron una solicitud de interpelación al ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Francisco Coma.

Según detallaron en una conferencia de prensa brindada este jueves, en los últimos meses ha sido notorio el mal manejo de recursos asignados a esa cartera.

Los legisladores aseguraron que buscan conocer respuestas ante los resultados de la gestión administrativa, financiera y presupuestaria de los ejercicios fiscales 2021 y 2022.

Agregó que también se estuvo fiscalizando la utilización de los millones que se le han asignado a la institución para atender la emergencia sanitaria.

Sin embargo, explicó que en la actualidad se tiene un plan de inmunización que, según sus palabras, ha fracasado con una compra e insistencia de mantener un contrato de compra de vacunas rusas, el cual recordó que la población ha rechazado.

Morataya mencionó que no solo se trata del tema de la pandemia, pues en los hospitales, puestos y centros de salud se tiene una crisis en el sistema de salud y gestión administrativa que no soluciona los problemas.

“Hay crisis de adquisición de medicamentos y no solamente no hay medicinas, sino que las que están adquiriendo son de mala calidad y no son los productos que la población necesita”, añadió la parlamentaria.