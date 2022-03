Daddy Yankee le dice adiós a la música con una gira que vendrá a Guatemala

Raymond Ayala, conocido como Daddy Yankee, sorprendió a todos a dar a conocer que se retira de la música, tras casi más de tres décadas de trayectoria.

El cantante puertorriqueño, conocido como el ‘Rey del Reguetón’ y por canciones como ‘Gasolina’, ‘Con calma’, ‘Despacito’, entre otras, compartió un emotivo video donde afirmó que “en esta carrera, que ha sido un maratón”, al fin ha visto la meta.

“Ahora voy a disfrutar con todos ustedes, con lo que me han dado, que me han regalado. Este género (el reguetón), que la gente dice que yo lo hice mundial, fueron ustedes los que me dieron la llave para convertirlo en lo más grande del mundo”, dijo en el clip.