Ibrahimovic habla del “pánico” que le produce pensar en la retirada

A sus 40 años, coincide ahora en la selección con el hijo de un excompañero de equipo: la estrella sueca Zlatan Ibrahimovic admitió este martes que tiene un cierto “pánico” ante la perspectiva de una próxima retirada.

‘Ibra’ no estará el jueves en el partido de semifinales de la repesca al Mundial-2022 que Suecia disputará contra la República Checa. En el caso de que su equipo supere ese obstáculo, el jugador del Milan sí estaría preparado para el eventual duelo decisivo ante Polonia el martes 29.

Sobre el futuro de su carrera, Ibrahimovic reconoció que la perspectiva de una retirada le produce desasosiego.

“Tengo ese pequeño miedo sobre qué va a pasar después. Sé que tendría otras posibilidades, que voy a tener muchas ofertas. Pero esta adrenalina que tengo sobre el césped no la encontraré en ningún sitio”, admitió en conferencia de prensa.

“Por eso tengo ese pánico. Voy a continuar mientras sea posible y disfrutar”, añadió.

Junto a Ibrahimovic estaba sentado un recién llegado a la selección sueca, Anthony Elanga (19 años), que es precisamente hijo del internacional camerunés Joseph Elanga, con el que Zlatan coincidió en el Malmö FF en la temporada 2000-2001.

La selección checa de fútbol, que el jueves se enfrentará a Suecia en una de las semifinales de la repesca europea para el Mundial de Catar-2022, se vio obligada a aplazar 24 horas su viaje por un problema en el avión, anunció este martes un portavoz de la federación.

The Czech national team has to change the program. We can’t travel to Sweden due to a technical defect on the plane today and we will move to Sweden during Wednesday. pic.twitter.com/OqoXty1KmY

— Czech Football National Team (@ceskarepre_eng) March 22, 2022