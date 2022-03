VIDEO: así fue el choque de más 50 vehículos en donde hubo varios muertos

Más de 50 vehículos estuvieron involucrados en un choque en la carretera interestatal 81 en el condado de Schuylkill, Pennsylvania, en Nueva York, Estados Unidos (EE.UU.), lo cual causó la muerte de al menos tres personas y el cierre de un tramo de siete millas de la carretera.

El choque múltiple, que incluyó vehículos pequeños y camiones, ocurrió en medio de una tormenta de nieve. Autoridades de emergencia confirmaron que al menos 24 personas habían sido transportadas a hospitales del área, al tiempo que el Departamento de Transporte de Pensilvania desplegó personal en el lugar para ayudar con el retiro de vehículos.

Un video difundido en Twitter muestra cómo personas que habían salido de los primeros autos involucrados en el percance son testigos de una de las coaliciones, que involucró un tráiler.

La investigación del accidente está “en las etapas iniciales”, reportó una autoridad a The Washington Post, que describió como fue complicado para los socorristas llegar a la escena, debido a la obstrucción vial.

-->

El accidente ocurrió la mañana del domingo último, pero los trabajos de rescate continuaron hasta la madrugada del lunes. Esa vialidad estás a unas 30 millas al oeste de Allentown, en Pensilvania, y a unas 85 millas al oeste de Nueva York.

Holy Moly! This is from this afternoon' snow squalls. The smoky aftermath of a crash on March 28, 2022, on Interstate 81 North in Schuylkill County, Pennsylvania. pic.twitter.com/IjgYI7z15g

— JohnCoviello1 (@JohnCoviello1) March 28, 2022