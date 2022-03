Fecha, hora y dónde ver el sorteo del Mundial de Catar 2022

Este viernes 1 de abril tendrá lugar el sorteo final de la Copa del Mundo, en donde se determinará en qué grupos se ubicarán las 32 selecciones calificadas a la máxima justa futbolística del planeta y cómo quedará conformado el cuadro rumbo a la final.

Tras los últimos encuentros de eliminatorias, 29 selecciones ya se aseguraron su lugar Catar 2022, incluido el anfitrión.

Las tres selecciones restantes para completar el grupo de 32 se completarán después con dos repescas (una es Sudamérica vs. Asia, y la otra es Concacaf vs. Oceanía) y la final del eliminatorio europeo entre Gales y el ganador del Escocia vs. Ucrania (esta llave se encuentra pendiente debido a la invasión rusa de Ucrania).

Fecha, hora y dónde ver el sorteo

El sorteo será este viernes 1 de abril en el Doha Exhibition & Convention Center, el evento dará inicio a las 10:00 hrs (horario de Guatemala) y se podrá ver a través del canal de Youtube de la FIFA, así como en las pantallas de Tigo Sports.

Formato y bombos

Las 32 selecciones clasificadas al Mundial de Catar 2022 serán ubicadas en ocho grupos distintos (A, B, C, D, E, F, G y H), que tendrán cuatro equipos cada uno.

¿En qué grupo estarán? Justamente eso es lo que se decidirá en el sorteo del viernes. Los nombres de las 32 selecciones estarán en cuatro bombos diferentes, conformados de acuerdo al ránking de cada selección.

Bombo 1 : Catar (por ser anfitrión) Bélgica, Brasil, Francia, Argentina, Inglaterra, España y Portugal.

: Catar (por ser anfitrión) Bélgica, Brasil, Francia, Argentina, Inglaterra, España y Portugal. Bombo 2: Dinamarca, Países Bajos, Alemania, Suiza, Croacia, Uruguay, México y Estados Unidos.

Dinamarca, Países Bajos, Alemania, Suiza, Croacia, Uruguay, México y Estados Unidos. Bombo 3: Irán, Japón, Serbia, Corea del Sur, Túnez, Polonia, Marruecos, Senegal

Irán, Japón, Serbia, Corea del Sur, Túnez, Polonia, Marruecos, Senegal Bombo 4: Arabia Saudita, Ecuador, Ghana, Canadá, Camerún y los ganadores de los repechajes y el playoff europeo pendiente.

Arabia Saudita, Ecuador, Ghana, Canadá, Camerún y los ganadores de los repechajes y el playoff europeo pendiente. Además de estos cuatro bombos de equipos, hay ocho bombos de grupos (cada uno marcado con una letra de la A a la H), los cuales incluyen números 1, 2, 3, 4 que determinan la posición en el grupo.

Un día para el sorteo 😬🏆 pic.twitter.com/ZSUMT0PWYl — Diario Olé (@DiarioOle) March 31, 2022

Proceso

Catar es el equipo 1 del grupo A. Las siete selecciones restantes del bombo 1 automáticamente son las cabezas de serie de los grupos del B al H.

Luego siguen en orden los bombos de equipos del 2 al 4. Se toma en una bola del bombo de equipos y luego una del bombo de grupos.

Cada grupo no deberá tener más de un equipo de una zona futbolística. La única excepción a esta regla es Europa, región que tiene 13 lugares en Qatar 2022. La FIFA indica que todos los grupos tendrán al menos una selección europea (de hecho, cinco de los ocho grupos tendrán dos equipos de Europa).