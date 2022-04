¿Quién es Jimmie Allen? El músico que aseguró que Vicente Fernández no asistió a los Grammy

Durante los Premios Grammy ocurrió un extraño evento. Jimmie Allen presentó el ganador a Mejor Álbum Regional Mexicano quien era Vicente Fernández, sin embargo el presentador desconocía tan lamentable noticia.

“No vino”, comentó Jimmie Allen al anunciar a Vicente Fernández como ganador. Inmediatamente las críticas hacia el estadounidense no se hicieron esperar. Al parecer el famoso no conocía a uno de los mayores íconos de la música regional mexicana.

¿Quién es Jimmie Allen?

Jimmie Allen nació el 18 de junio de 1985. Actualmente, tiene 36 años pero su carrera en la música extrañamente apenas comienza.

Tras intentar mostrar su talento en programas de televisión como American Idol o America’s Got Talent, logró ganarse disqueras para poder lanzar sus primeras canciones en 2018, con Best Shot.

Después en 2018, logró lanzar al mercado su álbum Mercury Lane pero no fue hasta 2020 que se convirtió en un fenómeno en Estados Unidos gracias a su producción Bettie James, la cual tuvo una versión Gold Edition y tuvo colaboraciones con artistas como Babyface, BRELAND, Keith Urban, LANCO, Lathan Warlick, Lindsay Ell, Little Big Town, LOCASH, Monica , Neon Union o Pitbull.

Actualmente, el artista suma más de 432 millones de reproducciones en streaming globales, y ya ha sido reconocido con premios como ACM New Male Artist of the Year y CMA New Artist of the Year.

Además, es el autor del libro My Voice Is a Trumpet, el cual aborda el tema de defender lo que quieres hacer a la edad que quieres.

En los GRAMMYs fue nominado como Mejor Artista Nuevo.

