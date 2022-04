VIDEO. Hombre denuncia acoso sexual en el transporte público

Un nuevo caso de acoso sexual en el transporte público fue evidenciado en redes sociales. En esta ocasión, la víctima fue un hombre a quien intentaron ofrecerle dinero para que se dejara “tocar” el cuerpo. Este hecho se registró en Villahermosa, en Tabasco, México.

Un usuario de Facebook escribió en su muro que otro hombre se sentó a su lado, en la parte trasera de la unidad, y le ofreció 200 pesos por dejarse tocar. Abundó que no fue la primera propuesta que esa persona había hecho, pues previamente le había hecho la misma oferta a otro pasajero.

De acuerdo con la víctima, ambos confrontaron a esta persona, tanto arriba de la unidad, como una vez que descendieron, al final del viaje.

“No perdón, discúlpenme, no era mi intención. Lo que estás haciendo es acoso sexual, tanto a mí, como al chavo. Si el chavo ya te dijo que no ¿Por qué vas con otra persona?”, le reclamó la víctima. El supuesto acosador le respondió: “No sé por qué pasó”. “Cómo no vas a saber, eso es delito de cárcel, es abuso de privacidad e intimidad”, le contestó. Por último el hombre le dijo: “Discúlpenme, tengo enferma a mi madre”.