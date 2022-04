Ucrania sigue “dispuesta” a negociar con Rusia, aunque las conversaciones están suspendidas desde el descubrimiento de atrocidades en varias ciudades cercanas a Kiev tras la retirada de las tropas de Moscú, dijo este sábado el presidente ucraniano Volodimir Zelenski.

“Ucrania siempre dijo que estaba dispuesta a negociaciones y que buscaría las posibilidades de parar la guerra. Paralelamente, vemos desgraciadamente preparativos para combates importantes, algunos dicen que decisivos, en el este” ucraniano, dijo Zelenski.

“Estamos dispuestos a luchar y a buscar paralelamente caminos diplomáticos para parar esta guerra. Por ahora contemplamos mantener un diálogo de forma paralela”, aseguró, en una rueda de prensa con el canciller austriaco Karl Nehammer, quien está en Ucrania.

La última ronda de conversaciones cara a cara entre rusos y ucranianos se celebró el 29 de marzo en Estambul. En ellas, Ucrania detalló sus principales propuestas con vistas a un acuerdo con Moscú, entre ellas su “neutralidad” a cambio de un acuerdo internacional para garantizar su seguridad.

“En el este y en el sur, observamos una concentración de armas, equipos y tropas que se disponen a ocupar otra parte de nuestro territorio”, lamentó Zelenski este sábado.

El primer ministro británico, Boris Johnson, realizó este sábado una visita sorpresa a Ucrania durante la cual se reunió en Kiev con el presidente Volodimir Zelenski, informó un asistente del mandatario ucraniano.

#British Prime Minister @BorisJohnson is in #Kyiv and meets with Volodymir @ZelenskyyUa pic.twitter.com/weJJiFx6QU

— Rohit Bhaskar (@drrohitbhaskar) April 9, 2022