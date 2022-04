Bukele asegura que en 15 días han sido capturados más de 9 mil presuntos pandilleros

Las autoridades salvadoreñas han detenido a más de 9 mil presuntos pandilleros en los últimos 15 días, anunció este domingo el presidente Nayib Bukele, en medio de un estado de excepción impulsado por el mandatario luego de un repunte de homicidios que del 25 al 27 de marzo dejó 87 personas muertas.

El Salvador, no había realizado en las últimas dos décadas detenciones de miles de supuestos pandilleros en tan corto período. Por su parte, la Policía reivindicó que desde el inicio “de la guerra contra pandillas” puso tras las rejas, a 9.120 de sus miembros.

En respuesta a la violencia de las pandillas, la policía y el ejército iniciaron arrestos masivos el 26 de marzo y un día después el Congreso, controlado por los oficialistas, aprobó un estado de excepción que da cobertura legal a las detenciones sin orden judicial.

Además, el Congreso aprobó, a petición de Bukele, reformas para aumentar de nueve a 45 años de prisión la pena máxima por pertenecer a pandillas y castigar con hasta 15 años de prisión la difusión de mensajes de pandillas en medios de comunicación.

-->

La legislación también va dirigida contra aquellos que “marquen” sus territorios con siglas, una práctica que los pandilleros usan para amedrentar y amenazar de muerte a quienes los denuncian ante las autoridades.

Desde el jueves las autoridades borran grafitis que las pandillas utilizan para marcar el territorio en el que operan.

Las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, entre otras, suman unos 70.000 miembros, y hasta marzo 16.000 de ellos están en prisión, pero de acuerdo con los informes de las últimas detenciones, la cifra ascendería a más de 25.000 privados de libertad.

El Salvador cerró 2021 con 1.147 homicidios (18 por cada 100.000 habitantes), mientras que en 2020 registró 1.341 muertes violentas.

La Fiscalía General de la República (FGR), confirmó que la mayoría de pandilleros remitidos a los tribunales seguirán en la cárcel mientras se ventila cada caso.

El sábado tras el fin de nueve audiencias masivas “quedan en prisión provisional 498 imputados de 499 que se presentaron”, escribió en Twitter el fiscal general, Rodolfo Delgado. Para procesar a los detenidos, la Corte Suprema de Justicia creó 15 Juzgados Especializados de Instrucción, y los ya existentes juzgados de menores.

“La violencia de pandillas (maras) es inaceptable; daña significativamente a las comunidades y pone a muchos niños, niñas y adolescentes en riesgo de vincularse al mundo del crimen”, consignó el jueves en un comunicado el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Unicef censuró la reciente reforma a la ley penal juvenil para que niños y adolescentes pertenecientes a pandillas que tengan entre 12 y 15 años de edad enfrenten hasta 10 años de prisión. Los mayores de 16 años podrían tener hasta 20 años de prisión.

“Estamos sumamente preocupados por el alza de violencia y homicidios cometidos en El Salvador, el 25, 26 y 27 de marzo, por las pandillas MS-13 y Barrio 18”, consignó una declaración del secretario de Estado Antony Blinken, distribuida en español por la embajada de Estados Unidos en San Salvador.

También por “la aprobación e implementación de reformas al Código Penal, votadas por la Asamblea Legislativa el pasado 5 de abril, las cuales criminalizan los reportes periodísticos de ciertas actividades de pandillas”.

Según el texto firmado por Blinken, “las pandillas representan una amenaza a la seguridad nacional tanto de El Salvador como de los Estados Unidos. Urgimos a El Salvador abordar esta amenaza protegiendo al mismo tiempo libertades civiles vitales, incluyendo la libertad de prensa, el debido proceso y la libertad de expresión”.

I have a journalist friend, he wants access to Gitmo to exercise his “freedom of the press” rights, and check if the detainees have enjoyed their “civil liberties” and a “due process”.

You have terrorists that threaten you, and we have terrorists that threaten us. https://t.co/P0GZUdfAha

— Nayib Bukele (@nayibbukele) April 10, 2022