La lista de los atletas que han salido del retiro

Después de haber anunciado el 1 de febrero de 2022 que no jugaría más, Tom Brady dio marcha atrás y el pasado 13 de marzo anunció su regreso a los terrenos de juego, sin embargo, no has sido el único en arrepentirse.

A lo largo de la historia del deporte moderno, diversos atletas han anunciado su retiro con bombo y platillo para después arrepentirse y volver a lo que los apasionaba.

Michael Jordan

El mejor basquetbolista de la historia se retiró por primera vez en 1993, después de haber ganado el tricampeonato con los Chicago Bulls y tras la muerte de su padre. Probó suerte en el beisbol con los Chicago White Sox, pero terminó regresando a los Toros en 1995 para ganar otros tres anillos. Cuatro años después volvió a colgar los tenis, aunque en 2001 se incorporó con los Wizards, con los que estuvo hasta 2003 para, finalmente, despedirse de las duelas.

Michael Phelps

El nadador estadounidense es el deportista olímpico más laureado de la historia al ganar 28 medallas: 23 de oro, tres platas y dos de bronce. Después de haber participado en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 anunció su retiro y dijo que ya no quería tener nada que ver con el deporte; no obstante, en 2014 regresó a las albercas volviendo a triunfar en Río 2016, donde impuso su récord de medallas y finalmente dejó el deporte.

Michael Schumacher

El alemán dominó la Fórmula 1, consiguió cinco títulos con Ferrari y siete en total. Le dijo adiós a las pistas en 2006, pero no pudo estar alejado por mucho tiempo y en 2010 volvió con Mercedes, donde se mantuvo hasta el 2012, aunque no pudo tener el mismo rendimiento que con el cavallino rampante.

Erik Morales

El Terrible es uno de los mejores boxeadores mexicanos, fue campeón mundial en cuatro divisiones: supergallo, pluma, superpluma y superligero. Inició su carrera como pugilista profesional en 1993 y durante los siguientes años se pro- clamó monarca mundial. En 2007 se retiró al perder con David Díaz, aunque en 2010 regresó a los cuadriláteros y en 2011 consiguió el título mundial superligero. En 2014 se quitó los guantes definitivamente.

Niki Lauda

Es uno de los mejores pilotos que han corrido en la Fórmula 1. El austriaco se proclamó campeón en 1975 y 1977, aunque después tuvo dos muy malas temporadas y en 1979 dejó el deporte motor. Lauda sintió que todavía tenía más que dar a la F1 y regresó en 1982 y en 1984 volvió a ganar el Mundial. Su última tempo- rada en la máxima categoría del automovilismo fue en 1985. Niki falleció el 20 de mayo de 2019, a los 70 años de edad.

Pelé

O’Rei empezó a considerar su retiro en 1972, por lo que el Santos organizó giras mundiales para aprovechar los últimos momentos de su leyenda. Finalmente, en octubre de 1974 se despidió del equipo de sus amores. Sin embargo, debido a problemas económicos, decidió volver a jugar y lo hizo con el New York Cosmos de la extinta NASL de Estados Unidos, donde jugó de 1975 a1977.

Julio César Chávez

El mejor boxeador azteca fue campeón en tres divisiones diferentes: superpluma, ligero y superligero. El César del boxeo se retiró en 2001 tras vencer a Terry Thomas, pero se volvió a subir a los cuadriláteros el 24 de noviembre de 2003, donde venció a Willy Wise. Todavía tuvo otros tres combates, siendo el último en 2005 ante Grover Wiley.