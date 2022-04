Exjefe de la FECI se reúne con funcionarios estadounidenses en Panamá

El exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, se reunió con funcionarios estadounidenses que se encuentran de visita en Panamá.

Inicialmente se informó que dialogó con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, quien convocó una serie de encuentros con delegados de distintos países.

El propio funcionario compartió en redes sociales una fotografía del encuentro que sostuvo con líderes de la sociedad civil de la región, incluido el exfiscal, para discutir iniciativas de cooperación anticorrupción.

In Panama today, I spoke with civil society leaders to discuss anti-corruption cooperation initiatives. We must work together to fight corruption at all levels. Only then can we build a society of integrity and transparency for future generations. pic.twitter.com/b6x07d2lYP

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 20, 2022