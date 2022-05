El AC Milan está a tres jornadas de hacerse con el título de la Serie A

El líder AC Milan tuvo problemas hasta la recta final del partido pero pudo ganar 1-0 en casa a la Fiorentina (7ª), este domingo en la 35ª jornada de la Serie A, con lo que se aseguró continuar en solitario al frente de la clasificación.

We kept pushing and got our reward: forza Milan! ❤️‍🔥

Il gol si è fatto aspettare, ma alla fine è arrivato: grandi ragazzi! ❤️‍🔥#MilanFiorentina #SempreMilan @Acqua_Lete pic.twitter.com/rYSJghW2sJ

