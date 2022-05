El Liverpool pincha ante el Tottenham y toma amargamente el liderato de la Premier

Liverpool y Tottenham cosecharon el sábado un empate 1-1 que no favorece ni a la carrera por el título de los ‘Reds’ ni a las aspiraciones a Champions de los ‘Spurs’, en un día en el que ni Chelsea ni Manchester United lograron la victoria en sus duelos de la 36ª jornada.

It ends in a draw at Anfield.#LIVTOT pic.twitter.com/IeIZj17wRg

— Liverpool FC (@LFC) May 7, 2022