Cayibel celebra su aniversario con música en vivo y otras actividades

Durante estos tres años, Cayibel se ha caracterizado por ofrecer espacios exclusivos para emprendedores con nuevos conceptos gastronómicos y garantizar verdaderas experiencias a sus visitantes por medio de la manifestación de artes culinarias de todo el mundo, música en vivo, actividades y el mejor ambiente para toda la familia.

Cayibel Mercado Gastronómico nació el 9 de mayo de 2019 con el objetivo de reunir propuestas gastronómicas diferentes y de alto nivel. En un espacio de 3,000 metros cuadrados en Cayalá, Cayibel reúne a 19 conceptos, creando así uno de los mercados gastronómicos más grandes de la región.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cayibel Mercado Gastronómico (@cayibelmercadogastronomico)

En cada espacio y en cada rincón, Cayibel rinde tributo a las artes culinarias de todo el mundo y ofrece la mayor variedad gastronómica en Guatemala. Los visitantes pueden recorrer todos los continentes por medio del paladar, con delicias del Oriente Medio y del Oriente Lejano, platillos de distintas regiones de Europa y Norteamérica, postres tradicionales, mariscos frescos y helados artesanales.

El nombre Cayibel significa “mercado” en idioma cakchiquel, un mercado gastronómico inspirado en los orígenes de Guatemala y que toma como base los mercados de nuestro país, resaltando su cultura y tradiciones.

-->

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cayibel Mercado Gastronómico (@cayibelmercadogastronomico)

Sin duda, se ha convertido en el lugar ideal para quienes buscan vivir experiencias completas y distintas y disfrutar de actividades tales como karaoke, música en vivo y sobre todo, el mejor ambiente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cayibel Mercado Gastronómico (@cayibelmercadogastronomico)

Para festejar su tercer aniversario en Guatemala, Cayibel ha organizado una serie de actividades para toda la familia:

• Jueves 19 de mayo: Stand Up Comedy a cargo de Comedia con Banquito

• Viernes 20 de mayo: Noche de tributo a Michael Jackson

• Domingo 22 de mayo: Música en vivo por The One Man Band

Para más información sobre el calendario de actividades de Cayibel o para conocer los 18 conceptos gastronómicos que ofrece, puedes consultar el sitio web www.cayala.com/cayibel o las redes sociales como @CayibelMercadoGastronómico.