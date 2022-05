Aparicio: “Somos futbolistas y estamos expuestos a este tipo de situaciones”

Este jueves se disputará la final de ida del Torneo Clausura 2022 entre Municipal y Comunicaciones que se celebrará en el estadio El Trébol a partir de las 15:00 horas.

7 años después de su último enfrentamiento en una final de Liga Nacional, cremas y rojos se verán las caras en la final del Clausura 2022, los albos dejaron en el camino a Malacateco, mientra que los escarlatas eliminaron a Guastatoya.

La última vez que se enfrentaron en estas instancias fue en la final del Clausura 2015, dónde los cremas lograron el histórico hexacampeonato, en el partido de ida Comunicaciones se llevó el triunfo 2-0, en el juego de vuelta cayeron 2-3, pero de todas formas celebraron el que fue su último título hasta la fecha.

Jorge Aparicio habla sobre lo que significa perderse la final

El jugador de Comunicaciones Jorge Aparicio, se perderá la final del Clausura 2022 por una lesión en el tobillo izquierdo que también lo tendrá alejado de la Selección, el mediocampista crema habló con Emisoras Unidas en el Súper Deportivo y expresó su pesar por perderse la final.

“Muchos sentimientos, es tristeza y enojo, porque uno trabaja para estar en estos partidos y con Selección, pero mi familia me da los ánimos y palabras de aliento, somos futbolistas y nos pueden pasar este tipo de situaciones, toca hacer la mejor recuperación posible”, indicó el jugador crema.

Muchas veces uno no entiende el por qué de las cosas. Solamente queda recuperarse y volver más fuertes. Feliz por estar en la final. Gracias a todos por sus mensajes de apoyo. Vamos Que Vamos 👻♥️ pic.twitter.com/G8EsF5pmKu — jorge aparicio (@apa9225) May 23, 2022

¿Comunicaciones está obligado a ganar?

La presión siempre existirá para un equipo grande como Comunicaciones, 7 años sin ganar es algo que no se puede permitir en esta institución, creo que los muchachos y el grupo han aprendido de las dos finalesa anteriores y estoy seguro que la van a ganar.

¿La afición está metida con este partido?

Como aficionado de futbol soy mucho de redes sociales, me sorprende ver las interacciones alrededor de esta final, como futbolista me emociona, porque estamos a días de una final de Champions y la gente está más enfocada en la final de Liga Nacional, y eso me sorprende.

¿Cómo se dio la lesión ante Malacateco?

Vi que el jugador se desentiende de la pelota y me va a buscar a mi, lo jodido es cuando piso, pero bueno, se dio, no pienso tanto en eso, porque lo único que haré es fastidiarme más, necesito una buena recuperación y estar al 100% con el grupo.

¿Qué extrañará de esta final?

El estar en concentración siempre es algo bonito, los banderazos que hace la afición siempre son bonitos en estos encuentros, son momentos que se viven al interno, son ese tipo de cosas que se extrañan, pero con trabajo volveré a tener un llamado a la selección y desearle lo mejor a mis compañeros.

¿Qué necesita Comunicaciones para ser campeón?

Comunicaciones debe ir a sacar un buen resultado, hacer un juego inteligente e intenso, llevar el partido a dónde nos conviene, el primer partido puede ser un parámetro para el campeón.

¿Qué se siente estar en la cancha y tener la presión de la afición rival?

Con Stheven sentimos la camisola, nos nace, porque somos cremas de corazón y es un sentimiento que es difícil de ocultar, la presión deja de existir al momento ingreso del juego, a Stheven seguró lo insultarán en el estadio y tratarán de sacarlo del partido, pero es inteligente y sé que dará lo mejor por Comunicaciones.

¿Conversó con Luis Fernando Tena?

Tuve una conversación con el profe Tena, me dijo que le haría falta al grupo, son mensajes de apoyo que uno necesita, es duro perderse estos partidos, pero estos mensajes me ayudan.