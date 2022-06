El Real Madrid arrasa con los premios individuales de la Champions League 21/22

Este martes la UEFA Champions League hizo público sus premios individuales en su edición 2021/2022, torneo que tiene como gran protagonista al Real Madrid, el campeón del certamen cuenta con presencia en el once de la temporada, tiene al mejor jugador del torneo y al futbolistas joven del certamen.

Benzema el MVP de la Champions

El delantero francés cerró una edición de Champions League espectacular siendo el máximo goleador de la edición. Benzema fue nombrado como el mejor jugador del Torneo.

🥇 UEFA's Technical Observer panel have named Real Madrid's Karim Benzema as the 2021/22 UEFA Champions League Player of the Season 👏👏👏@Benzema | #UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2022

Los datos avalan al galo, quien en 12 apariciones firmó 15 goles y una asistencia, además fue el líder del cuadro que se proclamó campeón, el Real Madrid. La buena campaña hizo que empatara a Robert Lewandowski en el tercer puesto de los máximos goleadores de la Champions League con 86 tantos.

Mejor jugador joven del torneo

El brasileño del Real Madrid, Vinicius Junior, fue nombrado el mejor futbolista joven de la temporta 21/22 de la UEFA Champions League. El Brasileño fue el mejor compañero de Karim Benzema en el ataque merengue y dio la asistencia de gol en la final que el cuadro merengue ganó 1-0.

🥇 UEFA's Technical Observer panel have named Real Madrid's Vinícius Júnior as the 2021/22 UEFA Champions League Young Player of the Season 👏👏👏@vinijr | #UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2022

En 13 partidos disputados en esta edición de la Champions League, anotó 4 tantos y dio 6 asistencias, en los pases a gol empató con Leroy Sané y solo fue superado por Bruno Fernandes (7).

El mejor once de la Champions League

Los finalistas Real Madrid y Liverpool fuero los equipos que más aportaron en el equipo de la temporada de la Champions League, ambos clubes tuvieron 4 jugadores dentro de este once ideal.

👕 UEFA's Technical Observer panel has selected its 2021/22 UEFA Champions League Team of the Season 🙌#UCL pic.twitter.com/I8t9T6uM5R — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2022

Fuera de los finalistas el equipo es completado por Antonio Rüdiger (Chelsea), Kevin De Bruyne (Manchester City) y Kylian Mbappé (PSG).

Así luce el once ideal de la Champions League 21/22:

Portero: Thibaut Courtois (Real Madrid)

Defensas: Andy Robertson (Liverpool), Virgil Van Dijk (Liverpool), Antonio Rüdiger (Chelsea), Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

Mediocampistas: Luka Modric (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Kevin De Bruyne (Manchester City)

Atacantes: Vinicius Jr. (Real Madrid), Karim Benzema (Real Madrid), Kylian Mbappé (PSG)