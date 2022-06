Falleció Alec John Such, exbajista de la banda Bon Jovi

El rock nuevamente de luto. Este domingo falleció a los 70 años el bajista Alec John Such, quien formó parte de la banda Bon Jovi desde sus inicios en 1983 hasta 1994.

La noticia de su deceso fue confirmada por la misma agrupación a través de un sentido comunicado que se publicó en sus redes sociales.

Desde su cuenta de Twitter, el grupo liderado por Jon Bon Jovi afirmó “con el corazón roto” sobre “el fallecimiento de nuestro querido amigo Alec John Such” a través de un tuit titulado “Alec, serás extrañado”. “Él era un hombre original. Como miembro fundador de Bon Jovi, Alec fue integral en la formación de la banda”, dice el mensaje.

“Para ser honestos, encontramos nuestro camino el uno con el otro a través de él. Era un amigo de la infancia de Tico y llevó a Richie a vernos tocar en vivo. Alec siempre fue salvaje y lleno de vida. Hoy esos recuerdos especiales traen una sonrisa a mi rostro y una lágrima a mi ojo. Lo extrañaremos profundamente”, concluye.

Asimismo, Bon Jovi publicó un videoclip con imágenes en las que recogían el legado de Alec John Such, quien nació en Yonkers (Nueva York, EE.UU.) un 14 de noviembre de 1951.

-->

Alec, you will be missed pic.twitter.com/ilfTeYyQhR — Bon Jovi (@BonJovi) June 5, 2022

Alec John Such, figura fundacional en Bon Jovi

Durante sus inicios como músico, Alec John Such formó parte de la banda The Message, junto al guitarrista Richie Sambora. A principios de los años 80, cuando trabajaba como gerente en un salón de baile de Nueva Jersey, conoció al cantante Jon Bon Jovi, quien por entonces tocaba con el grupo The Wild Ones.

Al notar el talento del joven rockero, John Such decidió fundar junto con él la banda Bon Jovi. Para ello, reclutó a Sambora a la banda, mientras que su otro compañero llevó a su amigo de infancia David Bryan, quien antes había sido miembro de Atlantic City Expressway. No fue hasta el tercer disco, “Slippery When Wet”, que consiguieron el éxito esperado.

Después vendría su otro gran exitazo, el álbum “New Jersey” de 1988, con el que alcanzaron el estrellato. Sin embargo, en 1994, Bon Jovi decidió separar a Alec John Such de la banda. Su reemplazo en el bajo fue Hugh McDonald, quien terminó por convertirse en miembro oficial de la agrupación muchos años después, en 2016.

En 2018, sin embargo, John Such volvió a presentarse junto con Bon Jovi, cuando la banda fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll.