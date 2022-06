Representante guatemalteco triunfa previo al primer concierto de La Academia

Fue hace tan solo unos días atrás, cuando se conoció el nombre del joven que representaría a Guatemala en La Academia. Se trata de Nelson Carreras, quien con su voz logró pasar todos los filtros y ocupar un lugar en el famoso reality show.

Previo al primer concierto, se realizó un evento en el que se presentaron a todos los participantes, los jueces y presentadores del programa.

En esta ocasión, fue Yahir y Vanessa, quienes tuvieron a su cargo presentar uno a uno de los jóvenes que formarán parte de la 20 edición. El mismo Yahir confirmó que a lo largo de la semana habrán dos conciertos: Uno se realizará el día sábado, en donde cantarán a dúo y el otro los domingos con presentaciones individuales.

Asimismo, se destacó que se contará con la participación de la ganadora de la primera generación: Myriam Montemayor.

Será este próximo domingo 12 de junio cuando se lleve a cabo el primer concierto oficial de La Academia. Asimismo la co conducción para Guatemala y el resto de Centroamérica estará a cargo de Dennis Arana.

Un total de 18 jóvenes serán quienes se disputen el primer lugar de La Academia de este año.

Cada uno fue presentado e interpretó un fragmento de una canción, la cual fue criticada por los jueces.

La presentación de Nelson Carreras en La Academia…

Por su parte, Nelson Carreras conquistó a Ana Bárbara con el tema “All of me”, según la imagen proyectada.

Lolita Cortés fue quien reveló el nombre del primer eliminado, para luego Alexander Acha hacer lo mismo.

Al final, solo 14 jóvenes fueron los que lograron avanzar, dentro de los cuales figura el representante guatemalteco.

Cabe destacar que el ganador del primer lugar se llevará un millón de pesos, mientras que los primeros tres lugares se harán acreedores a un contrato con Sony Music.