Dani Alves confirma su salida del FC Barcelona

Dani Alves ha terminado su segunda etapa en el Barcelona. Aunque el deseo del brasileño era continuar, la entidad azulgrana le ha comunicado esta mañana de miércoles que no le presentará ninguna oferta de renovación.

La intención del jugador cuando regresó al Barcelona era, por un lado, ayudar a la entidad azulgrana en un momento complicado y, por otro, seguir sumando minutos de cara al Mundial de Catar.

Por ello, su deseo hubiese sido continuar, al menos unos meses, en el Camp Nou. Y nunca se escondió. De hecho, tras el último encuentro de LaLiga aseguró que por si él fuera, seguiría. Pero el Barcelona no lo ha considerado oportuno y el brasileño se anunció su salida a través de un mensaje en redes sociales.

Official. Dani Alves confirms he’s set to leave Barcelona, as his contract won’t be extended. 🚨🇧🇷 #FCB pic.twitter.com/Z7S1009SPP

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2022