VIDEO. Sobreviviente de deslizamiento: “Fue un trauma horrible lo que vivimos”

El deslizamiento de tierra que se registró anoche en la 29 avenida y 19 calle de la colonia Lourdes, zona 5 capitalina, significó fuertes consecuencias para la familia Pérez, ya que se vio afectada la salud de tres de sus integrantes y, además, su vivienda quedó parcialmente destruida.

Los bomberos Municipales, que atendieron la emergencia, confirmaron que en ese sector colapsó una pared, aparentemente como consecuencia de las lluvias de las últimas horas, y el material cayó sobre dos inmuebles.

Elida Pérez Girón, sobreviviente del incidente, relató que eran aproximadamente las 21:00 horas cuando les estaba sirviendo a su padre y a su hijo la cena que recién les había preparado en la cocina, de la que ahora solo quedaron escombros.

Al escuchar que algunas piedras cayeron el techo de lámina sospechó que algo ocurriría. Pensó en la posibilidad de que el muro se desplomara y de repente un fuerte sonido lo confirmó. Al entrar al área en la que solían estar el comedor y la cocina se percató que el material había caído del lado donde estaba su papá.

“Y a mí de milagro de Dios no me pasó nada por la terracita que hay en el baño, de la que una parte llega a la cocina, y eso me cubrió. Los que quedaron soterrados fueron mi mamá, mi papá y mi hijo”, dijo a Emisoras Unidas.

Momentos de angustia vivieron Elida Oralia Pérez Girón y su familia, luego de que varias viviendas colapsaran la noche del domingo por un deslizamiento de tierra en la colonia Lourdes 1, en la zona 5 capitalina

“Fue un trauma horrible lo que vivimos. Mis papás quedaron enterrados. Los vecinos y los bomberos ayudaron a sacarlos. A mí mamá le costó mucho porque ella quedó más enterrada en un rinconcito”, añadió.

Agregó que sus familiares fueron trasladados al hospital general San Juan de Dios y que ya están mejor y se encuentran estables.

Mientras tanto, enfrenta sola esta situación. Aunque unos vecinos se han solidarizado con ella brindándole un espacio para descansar temporalmente.

Visiblemente conmocionada, Elida afirmó que ya no quiere vivir en ese sector, pero que no tiene a dónde ir. “Aunque me tenga que ir a alquilar no puedo seguir arriesgando a mis papás y mis hijos”, enfatizó.

Trasladados al hospital por deslizamientos

Cinco personas fueron ingresadas al hospital San Juan de Dios el fin de semana por deslizamientos provocados por las fuertes lluvias. Entre ellos se encuentran los integrantes de la familia Pérez.

Según información del centro asistencial, el menor de edad fue dado de alta, mientras que los dos adultos, que tienen 64 y 70 años, siguen hospitalizados con una condición estable.

Por aparte, procedentes de la colonia El Renacimiento, en la zona 18, fueron trasladadas dos personas adultas, que fueron dadas de alta luego de recibir la atención médica correspondiente.

Esto ocurrió en la zona 5 de la ciudad capital, a donde acudieron socorristas.