“Ya no quiero vivir así”, Andrés García habla sobre su estado de salud

Andrés García es un icónico actor de la televisión mexicana, reconocido por interpretar emblemáticos papeles de galanes en diversas novelas de la pantalla chica.

Dentro de su vida artística se destaca su participación en producciones como “Pedro Navaja”, “El Cuerpo del Deseo”, “Tú o nadie”, entre otras telenovelas.

En los últimos meses se ha hablado sobre su estado de salud. Sin embargo, su reciente video ha generado preocupación entre sus seguidores.

El video compartido en su canal de YouTube aumentó la preocupación de sus fanáticos en torno a este tema, pues en el video que dura aproximadamente 20 minutos, Andrés se ve con un fuerte golpe en la cabeza, ocasionado por una caída en su casa en Acapulco.

“Queridos amigos, estos últimos días me he sentido muy cansado y débil, tanto que volví a tropezar. Y sí, otra vez me lastimé. Con certeza les digo que estoy cerca de mi final”, comentó el actor. Durante la conversación, la esposa de Andrés afirma que su deterioro también se debe a una cirrosis.

Incluso, Andrés García manifestó su última voluntad: que lo cremen en una lancha en las aguas del mar de Acapulco.

En entrevista con ‘De primera mano’, Andrés García habló sobre su estado de salud.

“Te mentiría si te dijera que (estoy) bien. Ayer (martes 5) yo me estaba muriendo”, admitió, “Yo no hice caso, tampoco soy muy obediente”, agregó.

Detalló que desde hace tiempo algunos médicos le recomendaron que le “bajara” a sus “parrandas” porque podía generar una “cirrosis” en su organismo.

“No hice caso y ahora resulta que tengo cirrosis”, reveló, “es una cosa terrible porque además, no sé si por la cirrosis también he perdido la memoria inmediata. He perdido el oído, casi no oigo”, lamentó.

