Max Verstappen se lleva la carrera sprint en el GP de Austria

La segunda carrera Sprint de la temporada 2022 de Fórmula 1 cumplió con lo esperado y a las pocas vueltas de empezar el resultado final ya estaba claro. Max Verstappen hizo valer su primera posición para terminar con una nueva victoria, seguido de Charles Leclerc y Carlos Sainz.

Por otro lado, el piloto mexicano ‘Checo’ Pérez puso el picante con una gran remontada por la que pasó de ser el 13º al 5º de cara a la prueba de este domingo en Austria

La parte negativa fue el abandono de Fernando Alonso, quien ni siquiera pudo tomar la salida debido a un problema mecánico con su Alpine, la escudería aún no ha dado a conocer el motivo del abandono.

MAX WINS!!! 🏆

Leclerc crosses the line second, Sainz takes third#AustrianGP #F1Sprint pic.twitter.com/bTmIPdMLq7

— Formula 1 (@F1) July 9, 2022