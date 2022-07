VIDEO. Dani Alves explicó los motivos por los que escogió a los Pumas

Dani Alves llegó a México para concretar su fichaje con Pumas, siendo uno de los movimientos más importante del fútbol mexicano en los últimos años. Para el jugador brasileño también es especial, ya que tiene una relación cercana con el país y con los valores de los auriazules.

En entrevista para TUDN, Alves reveló que tuvo un acercamiento con el León, pero que las negociaciones con Pumas llegaron mucho antes, cuando acababa de salir del Sao Paulo el año pasado, el interés venía desde hace meses antes de vincularse con el FC Barcelona.

“Me gustaría agradecer de toda la gente de León que estuvo ahí también, pero cuando surgió la primera vez, cuando salí de Sao Paulo de cambiar de lugar antes de Barcelona, habíamos iniciado una relación con la gente de Pumas, pero yo había dicho que en este momento no, pero quizás más adelante. Por eso yo los había puesto como prioridad, por mis palabras y comprometimiento. También la relación que tiene México con Brasil, mucha gente ha pasado por aquí y ha hecho historia en este campeonato, la selección ha sido muy feliz aquí, pero en la cuenta el saldo es positivo, por la relación de fútbol y que me encanta, porque es muy parecido a lo que me gusta y lo que yo entiendo como buenos peloteros y gente que trata bien el balón. Al final y al cabo uno va poniendo en la balanza muchas cosas y para donde pesa es para donde voy, peso para acá y estoy ilusionado”, expresó el defensor brasileño.

Las primeras palabras de Dani Alves tras su llegada a México en TUDN 🔥🐾 "Las cosas buenas en la vida se hacen esperar un poquito. @PumasMX es mucho más que futbol", @DaniAlvesD2 sobre su llegada a los auriazules 🗣 🔴 EN VIVO: TUDN 📺🇲🇽 pic.twitter.com/oIiQ7LyFDw — Futbol Club (@TUDNFC) July 22, 2022

Alves busca sobresalir en el futbol mexicano

Alves resaltó que se sintió identificado con los valores universitarios y lo que representa Pumas dentro y fuera de la cancha, situación que lo hizo convencerse de firmar con ellos.

“Es normal que la gente esté hablando de mi edad, de los años que llevo encima, pero la gente no me conoce, a partir del momento que me conozcan que vayan compartiendo conmigo mi alma es joven y mi disciplina es veterana. Lo que me he enterado de Pumas es que es mucho más que fútbol y es lo que yo intento desde que soy profesional y por mi circular en este mundo. Somos todos iguales, seres humanos, pero luchamos por lo mismo, quizás hacemos cosas diferentes uno de los otros, pero el ser humano no es más importante o menos importante por cuántas veces salen en la tele, no es la razón. Es una Universidad, que dan derechos iguales a todo mundo, tenga más o tenga menos, una Universidad une a la sociedad, forman jugadores, personas y eso me apasiona y me vuelve loco, porque es una de las cosas que más practico, para tener igualdades tenemos que estar más preocupados, la vida no es solo fútbol es una parte pequeñita y yo veo gente que está trabajando este tipo cosas”, expresó Alves.

El jugador brasileño negó que estuviera en la Liga MX solo para prepararse para el Mundial de Catar: “No vengo aquí a prepararme para el Mundial, vengo hacer aquí lo que he hecho toda mi vida, que es pelear como nadie para ganar y hacer historia”.

"Hay que intentar creer un poco más en su futbol", @DaniAlvesD2 sobre el futbol mexicano y cómo se desacredita por desconocimiento 🙌🗣 "Ahora somos los primeros" 👀🐾 🔴 EN VIVO: TUDN 📺🇲🇽 pic.twitter.com/ktyiHxVV8k — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) July 23, 2022

Dani Alves aseveró que hará todo por ayudar a Pumas a ganar el título, tal y como lo ha hecho con sus otros equipos.

“Aquí viene alguien que se va a romper todo lo que se tenga que romper para ganar, mi vida es ganar, para mí ganar es un algo que tengo dentro y allá donde voy lo quiero hacer y no creo que aquí vaya a ser diferente. Solo tengo que conectarme con mi gente, con mis compañeros, con el club e intentar poner en su cabeza que venimos acá para ganar. Ya me sucedió en Sao Paulo y no habían ganado desde hace mucho y lo logramos la idea con la que vengo acá es venir a ayudar al equipo, que la gente se involucre con el equipo y que vengan a construir una nueva historia. No solo porque yo vengo, sí es normal la emoción, pero vengo a ganar con Pumas que tienen muchos años sin ganar”, concluyó.

Dani Alves habla de su salida del Barcelona 👀 "El siguiente miércoles", @DaniAlvesD2 habla de cuándo podría debutar 🐾 🔴 EN VIVO: TUDN 📺🇲🇽 pic.twitter.com/LDuVvaM1B8 — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) July 23, 2022

