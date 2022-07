Johnny Depp presenta recurso para apelar veredicto de US $2 millones otorgado a Amber Heard

Johnny Depp presentó un recurso contra la indemnización de US $2 millones por difamación concedida a Amber Heard. De acuerdo con Entertainment Tonight, los documentos legales fueron presentados en Virginia, un día después de que Amber expusiera oficialmente la apelación de su caso de difamación contra la estrella de ‘Pirates of the Caribbean’.

A pesar de que Depp recibió US $10 millones en daños y perjuicios y US $5 millones de dólares en daños punitivos después de su juicio de seis semanas contra la actriz de ‘Aquaman’, él también debería pagar US $2 millones de dólares en compensación a su ex.

Una fuente cercana a Depp dijo a Entertainment Tonight que “este fue un veredicto abrumadoramente positivo para el señor Depp” y el “veredicto habla por sí mismo”. La fuente añadió que el actor de ‘Ed Wood’ “cree que es el momento de que ambas partes sigan adelante con sus vidas y se curen”.

Pero añadieron: “Si la señora Heard está decidida a seguir litigando apelando el veredicto, el señor Depp está presentando una apelación concurrente para asegurar que el expediente completo y todas las cuestiones legales relevantes sean consideradas por el Tribunal de Apelación”.

Apelación Heard

Tras la notificación de apelación de Heard esta semana, un portavoz de la actriz aseguró: “Creemos que el tribunal cometió errores que impidieron un veredicto justo y equitativo acorde con la Primera Enmienda. Por lo tanto, estamos apelando el veredicto”.

Y añadió: “Aunque somos conscientes de que la presentación de hoy encenderá las hogueras de Twitter, hay medidas que debemos tomar para garantizar tanto la equidad como la justicia“.

La apelación de Heard se produce a pesar de que se le ha denegado la petición de un nuevo juicio. Los representantes de Depp han repetido que confían en que la sentencia que debe pagar no sea revocada.

Durante una entrevista en el pasado mes de junio con ‘Good Morning America’, un abogado de Depp sugirió que el actor podría estar dispuesto a renunciar a la multimillonaria indemnización por daños y perjuicios si Heard aceptaba no seguir adelante con la apelación.

Los abogados de la actriz perdieron la oportunidad durante una audiencia celebrada el 24 de junio, cuando se negaron a llegar a ese acuerdo y la jueza Penny Azcarate dio por finalizado el veredicto, dejando como única vía de avance para Heard la apelación.