VIDEO. ¡Las Vegas se tiñe de blaugrana! El Barça gana el Clásico de pretemporada

La noche de sábado vivió un trepidante encuentro entre el Real Madrid y FC Barcelona en un lleno total en el Allegiant Stadium de Las Vegas, el partido amistoso en Estados Unidos terminó en victoria mínima del Barça luego de un tanto de Raphinha.

El ambiente no falló al igual que el espectáculo y la primera opción a gol llegó a los 10′ minutos con el primer remate de Robert Lewandowski como jugador culé, el remate dentro del área fue enviado al tiro de esquina por Courtois.

La respuesta merengue no se hizo esperar y al 17′ Fede Valverde estrelló un potente disparo en la escuadra del arco de Ter Stegen que sorprendió a los de Xavi. Dos minutos después un error de Camavinga estuvo cerca de terminar en gol de Ansu Fati, pero el remate del 10 culé se fue desviado.

El reciente fichaje del FC Barcelona marcó por segundo partido consecutivo para los culés luego de aprovechar un error en salida de Militao y con un zurdazo colocó el balón en el ángulo del arco defendido por Courtois, quien no pudo hacer nada pese a su esfuerzo, al 26′.

La primera parte tuvo en sus últimos minutos un conato de bronca luego de una falta sobre Vinicius de Jordi Alba, luego de la trifulca se jugó un minuto más en el Allegiant Stadium de Las Vegas y el partido se fue al descanso con la victoria mínima para los culés.

Con muchos cambios y ya sin Lewandowski en el campo, se inició el segundo encuentro en el que el Real Madrid sacaba a su medio campo de gala. Los primeros minutos tras la reanudación fueron un constante dolor de cabeza para el cuadro merengue que no lograba salir de la presión blaugrana.

Al pasar de los minutos el partido se abrió y la primera jugada de gol llegó por el cuadro merengue, un buen ataque de Lucas Vásquez y Marco Asensio por la banda derecha dejó a Asensio de cara a gol, pero su remate no tuvo la suficiente potencia y sin problemas detuvo Ter Stegen una posibilidad clara para los de Ancelotti.

El Barça tuvo una oportunidad clara para aumentar la ventaja en los pies de Franck Kessié, un pase filtrado de Nico lo dejó mano a mano ante Courtois y el marfileño remató centrado y sin potencia a lo que respondió con facilidad el portero belga y al 72′ los de Xavi lamentaban una jugada de gol.

𝙎𝘾𝙊𝙍𝙄𝙉𝙂 𝘾𝙃𝘼𝙉𝘾𝙀 !! @sergino_dest with a rocket that's tipped away! #ElClásico 🇺🇸 pic.twitter.com/NeFyWIRr0f

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 24, 2022