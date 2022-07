Cuatro muertos en choque triple que terminó en incendio

Cuatro personas murieron y otra quedó gravemente herida en un accidente vial que involucró tres vehículos que luego se incendiaron la madrugada de este domingo, 4 de julio de 2022, en Newark, la ciudad más poblada de Nueva Jersey, Nueva York, en Estados Unidos (EE.UU.).

La policía fue llamada a Frelinghuysen Avenue y Evergreen Avenue justo después de las 4:15 a.m., según New York Post. Los informes de los primeros en responder indicaron que el accidente mortal involucró un camión con remolque y dos automóviles.

Los tres vehículos se incendiaron. Los bomberos apagaron las llamas y sacaron a los fallecidos no identificados, cuatro personas que habían quedado atrapadas en los automóviles. Una quinta víctima fue trasladada a un hospital local en estado crítico, reportó ABC News.

Al menos una de las víctimas fue sacada de un vehículo que quedó encajado debajo del remolque del camión, según los informes. Las autoridades están investigando si una carrera clandestina de autos a alta velocidad pudo haber contribuido al accidente mortal.

At least four dead in early morning wreck in Newark https://t.co/N4ZeNi2zkj pic.twitter.com/MSfjxKn1by

— New York Post (@nypost) July 23, 2022