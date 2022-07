Xavi cree que el Barcelona tuvo que haber ganado por un marcador más amplio

El entrenador Xavi Hernández se felicitó por la imagen ofrecida por el Barcelona la noche del sábado en el triunfo 1-0 ante el Real Madrid en el amistoso en Las Vegas (Estados Unidos) y consideró que el “resultado es corto”.

“Hoy le hemos competido al campeón de la Liga y de la Champions (Liga de Campeones. De amistoso, poco”, recalcó Xavi en declaraciones a Fox Deportes en el Allegiant Stadium de Las Vegas (Nevada).

En su segundo partido de la gira estadounidense, el Barça se impuso con un solitario gol del recién fichado Raphinha a su acérrimo rival, que se estrenaba en esta pretemporada.

“Creo que el resultado es corto. Hemos sido mejores que ellos, generado más ocasiones. Estamos en el buen camino”, se felicitó Xavi, que alineó de entrada a la mayoría de los refuerzos con los que quiere volver a formar un equipo competitivo.

