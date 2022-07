El juvenil del club León y capitán de la selección mexicana Sub-20, Fidel Ambriz, rompió el silencio casi un mes después de que México se quedó sin Mundial y sin Juegos Olímpicos y negó haber insultado al guardameta guatemalteco, Jorge Moreno.

Cabe recordar que el “Tri” juvenil sufrió ante la azul y blanco una de las eliminaciones más duras en su historia, al caer por 2-1 en los penaltis, en los cuartos de final del Premundial de Concacaf, juego en el que Jorge Moreno fue la gran figura.

Esta derrota dejo a los mexicanos sin posibilidades de clasificarse a los Juegos Olímpicos de París y al Mundial de Indonesia, al que sí avanzó Guatemala.

Las palabras de Fidel Ambriz

Sobre el papel que hizo México en el torneo de Concacaf, Ambriz no encuentra explicación, pues el “Tri” sumó 20 goles y solo recibió uno, que bastó para enviar el partido ante Guatemala a los tiempos extras, donde luego quedaron eliminados.

“Sigo sin asimilarlo. Esto es futbol: Metimos 20 goles y recibimos uno, 120 minutos en los cuartos de final, solo metimos un penalti de cinco, fue algo que dijimos: ‘¿por qué a nosotros?, ¿por qué nos está pasando esto?’. Ese día pasaron cosas que sí estuvieron en nuestras manos porque es un fracaso. Va a ser una cicatriz que no se nos va a quitar nunca”, reconoció Ambriz, según una publicación del portal “Medio Tiempo”.

Mientras que al ser preguntado por la polémica con el guardameta guatemalteco, Jorge Moreno, respondió:

“Al día siguiente del partido cuando todavía no regresábamos para acá (México), se me acercaron dos compañeros, y me dijeron: ‘oye capi tú dijiste esto’; les dije que no… Cuando lo leí dije: ‘ya no gano nada diciendo algo’; él ya lo dijo, fue el héroe, paró los penales, ganaron el partido y pasaron al Mundial… El capitán perdió, no tiró penal, no pasó y se ‘burló’ de ellos…”

“Es cuando dices: ¿cómo la humildad puede cambiar a una persona? Le tengo respeto a ese compañero de profesión, per las cosas no fuero así. En dos jugadas en la línea de gol, él me empieza a empujar y a pisar, y me dice una grosería guatemalteca, que ni le entendí, pero luego piensan que uno los barro con la mirada o les dice cosas. Uno tiene que estar tranquilo con lo que pasa. Yo estoy tranquilo con lo que hice”, explicó.